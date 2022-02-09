SMA ilaçları devlet tarafından karşılandıktan sonra ne olacak?

SMA ilaçları devlet tarafından karşılandıktan sonra ne olacak?

Ödemesi devlet kapsamına alınan SMA hastalığıyla ilgili merak edilenleri anlattık.

Açılımı 'Spinal Musküler Atrofi' olan SMA, omurilikte bulunan motor sinir hücrelerinin kaybından ötürü ortaya çıkan, kas kaybına ve kas zayıflığına sebep olan bir hastalık.

SMA hastalarındaki SMN1 ve SMN2 genleri yeterli proteini üretemediği için vücuttaki motor sinir hücreleri beslenemiyor ve sonucunda istemli kaslar görevini yapmaz hale geliyor.

DEVLET, SMA İLAÇLARINA EL ATTI

Dört tipi olan SMA hastalığıyla ilgili son olarak dün gece saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre SMA hastalarının ilaçları devlet ödemesi kapsamına alındı.

SAĞLIK EDİTÖRÜMÜZ DR. GÜLSÜM KARTAL'A SORDUK

Biz de konuya ilişkin detaylı bilgileri almak üzere Ensonhaber.com sağlık editörü Dr. Gülsüm Kartal'a bağlandık.

İşte SMA hastalığı ile ilgili merak edilenler...

SMA ilaçları devlet tarafından karşılandıktan sonra ne olacak?

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