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İHA

Suriye Milli Ordu (SMO) güçleri Münbiç'i teröristlerden temizledi.

SMO tarafından, Münbiç'in terörden kurtarılmasının ardından PKK/YPG'nin şehrin her tarafını köstebek yuvasına çevirdiği ortaya çıktı.

TÜNELLER BULUNDU

Kent merkezine yüzlerce tünel kazan teröristlerin kırsal bölgelerde tünel kazdığı belirlendi.

Kilometrelerce uzunluğundaki tünellerin birçoğunun nereye kadar gittiği bilinmiyor.

SMO GÜÇLERİ TÜNELLERE TEK TEK GİRİYOR

Bazı tünellerde halen teröristlerin olduğunun belirlenmesi üzerine önlemler üst seviyeye çıkartıldı.

Suriye Milli Ordu (SMO) güçleri, tünellere girip PKK/YPG'li teröristleri arıyor.

BAZI TERÖRİSTLER TESLİM OLDU

Tünellerde yapılan aramalarda bazı teröristler teslim olurken bazılarının ise teslim olmamak için direndikleri ve SMO güçlerine ateş açarak karşılık verdikleri öğrenildi.