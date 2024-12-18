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Haber Merkezi

Suriye Milli Ordusu, 30 Kasım'da Tel Rıfat'ta terör örgütü YPG'ye karşı "Özgürlük Şafağı" operasyonunu başlattı.

Bu operasyonla, terör örgütünün elindeki Tel Rıfat bölgesi özgürlüğüne kavuştu.

Operasyona, Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni ve Sultan Süleyman Şah Tümeni de katıldı.

Operasyonun yönetildiği karargahın görüntüleri yayımlandı.

OPERASYON ÖNCESİ BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİLER

Karargahta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Hamza Tümeni Komutanı Seyf Polat'ın bulunduğu ortaya çıktı.

Seyf Polat ve Sultan Süleyman Şah Tümeni Komutanı Muhammet Cesim, 16 Temmuz 2024 tarihinde MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

"TÜRKMENLERİN MANEVİ LİDERİ"

Seyf Polat, Bahçeli'ye ziyaretleriyle ilgili şunları söylemişti:

Büyük bir gururla, tüm Türkmenlerin manevi lideri ve bölgenin güven ve huzur içinde yaşaması için milli çalışmanın önemini ilham eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Kendisine Suriyelilerin ve özellikle Türkmenlerin selamlarını ilettik. Suriye davasına verdiği destek için şükranlarımızı arz ettik. Zatıalileri, Türk ve Suriyeli halkları arasındaki tarihi kardeşliği vurguladı

ESAD DÜŞTÜ, HTŞ LİDERİ İLE ŞAM'DA GÖRÜŞTÜLER

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Suriye Askeri Operasyonlar Yönetimi komutanı Muhammed Colani, SMO ortak kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi. Colani, SMO bileşenlerinden Müşterek Kuvvetler komutanları Seyf Polat ve Muhammed Cesim ile Şam'da görüştü.

SMO KOMUTANLARINDAN BAHÇELİ'YE İKİNCİ ZİYARET

Özgürlük Şafağı operasonu sonrası Suriyeli iki komutan, bir kez daha Devlet Bahçeli tarafından ağırlandı.

SMO komutanları, "Türkmenlerin manevi lideri" olarak nitelendirdikleri MHP liderine yaptıkları ikinci ziyaretle, Suriye'de Esad rejimine ve terör örgütü YPG'ye karşı alınan zaferi de bizzat müjdelemiş oldular.

