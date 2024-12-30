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AA

Suriye, terörden ve 61 yıl boyunca süren Baas rejimi dahil olmak üzere Esad'ın tüm simgelerinden temizleniyor.

Özellikle Münbiç'te Suriye Milli Ordusu, teröristlere göz açtırmadı ve ilçeyi temizlemeyi başardı.

Suriye Milli Ordu güçlerinin Münbiç'i ele geçirmesinin ardından şehirden kaçan PKK/YPG'li teröristler ise sivillerin yaşadığı bölgelere bomba yerleştirmeye başladı.

Ancak SMO, buna da müsaade etmeyerek, teröristlerle çatışmasını sürdürüyor.

TİŞRİN BARAJI ÇEVRESİNE SALDIRI

PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin dış kesiminde Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırılar düzenliyor.

SMO GÜÇLERİ OPERASYON BAŞLATTI

Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.

SMO, teröristlerin saldırılarına karşılık vererek operasyon başlattı.

TERÖRİSTLERE KARŞILIK VERİYOR

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

YENİ HEDEFLERİ AYN EL ARAP

SMO askerleri, terör örgütünü Münbiç'ten tamamen temizledikten sonra yeni hedeflerinin Ayn el Arap (Kobani) olduğunu söyledi.

"SURİYE'DE PKK'NIN İSMİ KALMAYACAK"

PKK/YPG terör örgütünü Suriye'den tamamen atacaklarını söyleyen Ebu Baha El Şami, “Biz Münbiç'ten çıktıktan sonra Kobani, Rakka, Haseki'ye gideceğiz. Suriye'de PKK'nın ismi kalmayacak.

Münbiç'teki herkes biz geldikten sonra çok sevindi. Herkes çok memnun kaldı. Münbiç çok güzel bir yer. Biz hepimiz biriz ve buraları yakıp yıkan PKK ve Esad'dır." diye konuştu.