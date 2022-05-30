SMO yetkililer: Türkiye'nin operasyonuna destek için hazırız

Suriye Milli Ordusu, Türkiye'nin başlatacağı yeni operasyona destek vermek için hazır olduklarını belirtti.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde barınan hain teröristlere yönelik yeni bir harekat hazırlığında.

Harekatın sinyalinin verilmesiyle Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) destek açıklaması geldi.

Bu zamana kadar birçok harekatta Mehmetçik'le beraber savaşan SMO, planlanan operasyonda Türkiye'nin yanında olmak istediğini duyurdu.

"Hazırlıklarımız sadece birkaç gün sürer"

Suriyeli muhalif komutan Abdul Salam Abdul Razak, bölgedeki birlikleri teyakkuza geçirdiklerini söyledi.

Reuters'a konuşan Razak, şu ifadelere yer verdi:

"Emir gelmesi durumunda tüm hazırlıkları tamamlamamız sadece birkaç gün sürer.

"Türk ordusuyla beraber savaşmaya hazırız"



Türk ordusu ile birlikte savaşmaya hazır binlerce savaşçı var."





"İki bölgeye ağırlık verilecek, talimat bekliyoruz"

Suriyeli muhaliflerden üst düzey bir komutan, iki ana hedefin binlerce Arap'ın terk etmek zorunda kaldığı Tel Rıfat ve Kobani kentleri olduğunu, böylece Türkiye'nin kontrolünde olan Cerablus ile Tel Abyad arasında bağlantı kurulacağını söyledi.

Muhaliflerden iki kaynak, Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca uzanan beton duvarın Kobani yakınındaki kısmını geçen hafta yıktığını belirtti. Ancak Türk ordusu ile iletişim halinde olan bir başka komutan ise operasyonun yakın zamanda başlayıp başlamayacağının kesin olmadığını ve "yeni bir talimat gelene kadar" ertelenebileceğini söyledi.

Toplam 4 harekat düzenlendi

Öte yandan Türkiye, 2016 yılından bu yana Suriye'nin kuzey ve kuzeybatısına yönelik dört sınır ötesi harekat gerçekleştirdi. Üçü YPG'yi hedef alan harekatlar kapsamında Türkiye, Suriye içinde yaklaşık 900 kilometrelik sınırın yarısına karşılık gelen bir alanda kontrolü ele aldı.