Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinde tahıl krizine yeni çözüm Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden Afrika'ya yardım formülü çıktı. Buna göre Rus tahılı Türkiye'de işlenerek fakir Afrika ülkelerine gönderilecek.

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ensonhaber.com

Gözler Rusya'da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi'de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, burada hem ikili hem heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Karadeniz'de Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam edip etmeyeceği özelinde dünyanın gözünü kulağını çevirdiği bu görüşmeden sonra iki lider, kameraların karşısına geçti.

Dünyanın beklediği soru, cevap buldu.

Putin, anlaşmanın devam etmesi için şartını açıklarken, Batı yaptırımlarının kaldırılmasını istedi.

Batı bizi kandırdı: Tahılın çoğu Batı ülkelerine gitti

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın özünde, tahılın fakir ülkelere gönderilme amacı olduğunu belirten Putin, Batı ve Ukrayna'nın bu şarta uymadığını, Ukrayna'dan çıkan tahılın yüzde 44'ünün Batı ülkelerine taşındığını söyledi.

Ayrıca, Ukrayna'nın anlaşmayı kullanarak Karadeniz'deki boru hatlarına saldırdığını, Karadeniz limanlarından kalkan SİHA'ların bu saldırıyı düzenlediğini bellirtti.

Rus lider bunun yanında, fakir ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'dan 1 milyon ton tahıl imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden Katar finansmanıyla Afrika'ya gönderilmesi üzerinde çalışıyoruz. Biz iş birliği yapmaya hazırız. Türkiye'de un yapma sanayisi gelişmiş durumda. Fakir ülkelere ücretsiz göndermeye hazırız. Önümüzdeki haftalarda sevk etmeye başlayacağız."

Rus tahılı Türkiye'de işlenip Afrika'ya gönderilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konuda arabuluculuk yapmaya devam edeceklerini, üzerinde anlaşma sağlanabilecek yeni bir paket üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Afrika ülkelerine Rusya'dan gelen buğdayın un yapılarak gönderilmesi konusunun masada olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi özellikle Ukrayna'nın burada Rusya ile müşterek adım atılması açısından yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor. Şu an itibariyle en az gelişmiş Afrika ülkelerine gönderilecek tahıl önemli.



Buradan çıkacak tahılın yüzde 44'ü Avrupa ülkelerine giderse Rusya olumlu bakmıyor. Yüzde 14 Türkiye'ye geliyor. Bugün hatta biz 1 milyon ton fakir ülkelere göndermeye varız.



Lojistik çalışmaları da yaptık dediler. Bizde üzerimize ne düşüyordo biz de ona varız. Fabrikalarımızda un yapıp Afrika ülkelerine gönderebiliriz dedik. Temennim odur bu adımları da atma durumunda oluruz."

Tahıl koridoru ve Türkiye'nin çabası

2 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşından kısa süre sonra dünya gıda krizi ile karşı karşıya gelmişti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla arabuluculuğu dünyayı bu problemlerden geçici olsa da kurtardı.

İstanbul'da oluşturulan özel birimin takibinde Karadeniz'de oluşturulan koridor sayesinde Ukrayna ve Rusya'da yetiştirilen tarım ürünleri, Türkiye üzerinden dünya pazarına açıldı.

Rusya, anlaşmanın birkaç kez yine Türkiye'nin arabuluculuğunda uzatılmasından sonra kısa süre önce, Ukrayna'nın şartlara uymadığı gerekçesiyle anlaşmanın devam etmesini onay vermedi.