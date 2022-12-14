SODEXO, TICKET, MULTINET! Yemek kartlarında flaş düzenleme...

Yemek kartını marketlerde kullanan çalışanlara kötü haber geldi. Yemek kartları hakkındaki flaş düzenleme, milyonların gündemde. Peki Sodexo, Setcard, Ticket, Multinet marketlerde geçmeyecek mi?

İşverenlerin çalışanlara sağladığı yemek desteği, çoğu şirkette "Sodexo, Setcard, Multinet" gibi yemek kartları ile veriliyor.

Milyonlarca çalışan, yemek kartlarını market ihtiyaçları için kullanmayı tercih ediyor.

Market masrafını bir nebze olsun azaltan yemek kartları hakkında yeni bir düzenleme yapıldı. Yemek kartlarının market alışverişlerinde geçerli olmayacağı gündeme geldi.

Peki, Yemek kartları kalkıyor mu? Yemek kartları marketlerde geçecek mi, yasaklandı mı? İşte son durum...

Yemek kartları marketlerde geçmeyecek mi?

Yemek kartı veya kuponu ile yapılan ödemeler, çalışana yardım gibi görülüyor ve vergi muafiyeti sağlanıyor.

Yeni düzenleme ile, yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi ödeme sistemleri kullananlar bu kartları sadece yemek için kullanabilecek denildi. Market alışverişi veya başka bir sebeple kullanılamayacağı iddia edildi.

İddialara yanıt geldi

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok” dedi.

AA’da yer alan habere göre Öner Piyade, şunları kaydetti:

“Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir.”