Soğuk hava yurdu terkediyor: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, hava sıcaklığının İstanbul'da hafta sonundan itibaren yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde soğuk ve karlı havalar birçok kenti beyaza bürürken, İstanbul da nasibini aldı.

Hayatı olumsuz etkileyen yağışların ardından bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sevindiren haber geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahminini paylaştı.

BATI'DA MEVSİM NORMALLERİNE YAKLAŞILACAK

Yarın ve hafta sonu artacak hava sıcaklıklarıyla birlikte Batı'da mevsim normallerine yaklaşılacak.

İstanbul'da ise kar beklenmediği açıklandı.

Genel müdürlüğün açıklamasında bazı bölgeler için 'çığ, buzlanma ve don' uyarısı da yapılırken, "Sıcaklıkların bugün batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

İSTANBULLU AZ DA OLSA SICAK HAVAYA KAVUŞUYOR

İstanbul’da özellikle hafta başında gerçekleşen kar fırtınası, birçok yolun kapanmasına ve vatandaşların yollarda kalmasına sebep olmuştu.

Hava sıcaklığı da eksi derecelere düşerken, vatandaşlar hafta sonunun gelmesiyle az da olsa sıcak havaya kavuşacak.

Yine Meteoroloji tarafından yayınlanan son tahminlere göre cumartesi günü İstanbul'da yer yer yağışlı bir hava beklenirken pazar günü ise bulutlu, az bulutlu bir hava bekleniyor.

Son tahminlere göre pazar günü İstanbul'da yağış beklenmiyor.