İstanbul'a beklenen kar geliyor

İstanbul'da son haftalarda etkili olan yalancı bahar yerini soğuk havalara bırakıyor..
Kış aylarına girilmesiyle birlikte birçok İstanbullu tarafından hasretle beklenen kar yağışı için geri sayım başladı.
Önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin AKOM ve Meteoroloji'den de beklenen açıklama geldi.
İSTANBUL'A BEKLENEN KAR NE ZAMAN DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı.
Rapora göre 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü İstanbul'da beklenen kar gelecek.
KAR KALINLIĞI 20 CM'YE KADAR ULAŞABİLİR
Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri yoğun kar yağışının beklendiği kaydedildi.
Sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği bu günlerde kar kalınlığının bazı bölgelerde 10-20 cm’ye ulaşabileceği belirtildi.
İSTANBUL SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİSİ ALTINA GİRECEK
AKOM'dan yayınlanan hava tahmin raporunda, İstanbul'da hafta sonuna kadar süren ılıman hava koşullarının yerini 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasına bırakacağı kaydedildi.
Çarşamba günü etkili olacak kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar yükselebileceği bildirilirken, sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği ifade edildi.
AKOM'DAN VATANDAŞLARA BUZLANMA VE DON UYARISI
Öte yandan, AKOM, pazartesi itibarıyla İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşları uyardı.
Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riskinin artacağı kaydedilirken, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtildi.
Bu kapsamda yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmaması önerisinde bulundu.
İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI
Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan İstanbul Valiliği de bir uyarı yayınladı.
Valilik tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul’da hava sıcaklığı Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak.
Meteoroloji’ye göre;
4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren (6 ila 12 derece) azalarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olması bekleniyor.
Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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