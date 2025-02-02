İstanbul'a beklenen kar geliyor

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İstanbul'da son haftalarda etkili olan yalancı bahar yerini soğuk havalara bırakıyor..

Kış aylarına girilmesiyle birlikte birçok İstanbullu tarafından hasretle beklenen kar yağışı için geri sayım başladı.

Önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin AKOM ve Meteoroloji'den de beklenen açıklama geldi.

İSTANBUL'A BEKLENEN KAR NE ZAMAN DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı.

Rapora göre 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü İstanbul'da beklenen kar gelecek.

KAR KALINLIĞI 20 CM'YE KADAR ULAŞABİLİR

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri yoğun kar yağışının beklendiği kaydedildi.

Sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği bu günlerde kar kalınlığının bazı bölgelerde 10-20 cm’ye ulaşabileceği belirtildi.

İSTANBUL SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİSİ ALTINA GİRECEK

AKOM'dan yayınlanan hava tahmin raporunda, İstanbul'da hafta sonuna kadar süren ılıman hava koşullarının yerini 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasına bırakacağı kaydedildi.

Çarşamba günü etkili olacak kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar yükselebileceği bildirilirken, sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği ifade edildi.

AKOM'DAN VATANDAŞLARA BUZLANMA VE DON UYARISI

Öte yandan, AKOM, pazartesi itibarıyla İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşları uyardı.

Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riskinin artacağı kaydedilirken, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtildi.

Bu kapsamda yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmaması önerisinde bulundu.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan İstanbul Valiliği de bir uyarı yayınladı.

Valilik tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: