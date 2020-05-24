- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Bursa'da sokağa çıkan yaşlılar, bayramı oynayarak kutladı
Bursa'da sokağa çıkan yaşlılar, bayramı oynayarak kutladı
- İHA
- 24.05.2020 - 16:42
Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman Orkestrası eşliğinde oynayarak göbek attı.
Hava almak için sokağa çıkan yaşlılar, mahallelerindeki yeşil alanlara akın etti.
Önce yaşıtlarıyla tek tek bayramlaşan vatandaşlar daha sonra yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkardı.
Önce bayramlaştılar, sonra göbek attılar- İZLE
ORKESTRA ÇALDI, YAŞLILAR GÖBEK ATTI
Ramazan Bayramı’nın ilk günü izin kapsamında sokağa çıkan vatandaşlar Nilüfer Belediyesi'nin sürpriziyle karşılaştı.
Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, çaldığı oyun havalarıyla birlikte yaşlıları kendinden geçirdi.
Yaşıtlarıyla bayramlaştıktan sonra temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar, orkestra eşliğinde göbek atarak kurtlarını döktü.
Davul ve zurna eşliğinde Bursa çiftetellisi de oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.