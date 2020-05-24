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    Bursa'da sokağa çıkan yaşlılar, bayramı oynayarak kutladı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, önce yaşıtlarıyla bayramlaştı daha sonra çiftetelli oynayarak kurtlarını döktü.
    • İHA
    • 24.05.2020 - 16:42
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    Bursa'da sokağa çıkan yaşlılar, bayramı oynayarak kutladı

    Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman Orkestrası eşliğinde oynayarak göbek attı.

    Hava almak için sokağa çıkan yaşlılar, mahallelerindeki yeşil alanlara akın etti.

    Önce yaşıtlarıyla tek tek bayramlaşan vatandaşlar daha sonra yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkardı.

    Önce bayramlaştılar, sonra göbek attılar- İZLE

    ORKESTRA ÇALDI, YAŞLILAR GÖBEK ATTI

    Ramazan Bayramı’nın ilk günü izin kapsamında sokağa çıkan vatandaşlar Nilüfer Belediyesi'nin sürpriziyle karşılaştı.

    Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, çaldığı oyun havalarıyla birlikte yaşlıları kendinden geçirdi.

    Yaşıtlarıyla bayramlaştıktan sonra temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar, orkestra eşliğinde göbek atarak kurtlarını döktü.

    Davul ve zurna eşliğinde Bursa çiftetellisi de oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

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