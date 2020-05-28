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Sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düştü

Sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 18 yaşa düşürüldüğünü açıkladı. 65 yaş ve üzerine yasak da devam ediyor.