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    Sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 18 yaşa düşürüldüğünü açıkladı. 65 yaş ve üzerine yasak da devam ediyor.
    • AA
    • 28.05.2020 - 20:09
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    Sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

    Erdoğan, "20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.

    65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek." dedi.

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