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- Sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düştü
Sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 18 yaşa düşürüldüğünü açıkladı. 65 yaş ve üzerine yasak da devam ediyor.
- AA
- 28.05.2020 - 20:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları açıkladı.
Erdoğan, "20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.
65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek." dedi.
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