Koronavirüs salgını nedeniyle hafta içi saat 21.00 ila sabah 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Türkiye'de koronavirüse yakalanan vatandaşların sayılarının artmasıyla önlemler de arttırıldı.

Bu önlemler kapsamında bütün illerde ilk kez saat 1 Aralık 2020'de uygulanmaya başlayan kısıtlama 4. gününde saat 21.00'de başladı.

İŞ YERLERİ KAPANDI, YOĞUNLUK AZALDI

İş yerlerinin kapanmasının ardından İstanbul'da yoğunluk yavaş yavaş azaldı.

Kendilerine kısıtlama olmadığını düşünerek İstiklal Caddesi'ne gezmeye gelen bazı yabancı turistler polis tarafından uyarılarak geri gönderildi.