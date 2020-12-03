Euro
9.4946
0.5%
Dolar
7.8148
0.55%
Altın
461.15
0.18%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
149.161
-0.86%
EXEN Coin
11.37
-1.55%
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Koronavirüs salgını nedeniyle hafta içi saat 21.00 ila sabah 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 21:02
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 21:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Türkiye'de koronavirüse yakalanan vatandaşların sayılarının artmasıyla önlemler de arttırıldı.

    Bu önlemler kapsamında bütün illerde ilk kez saat 1 Aralık 2020'de uygulanmaya başlayan kısıtlama 4. gününde saat 21.00'de başladı.

    İŞ YERLERİ KAPANDI, YOĞUNLUK AZALDI

    İş yerlerinin kapanmasının ardından İstanbul'da yoğunluk yavaş yavaş azaldı.

    Kendilerine kısıtlama olmadığını düşünerek İstiklal Caddesi'ne gezmeye gelen bazı yabancı turistler polis tarafından uyarılarak geri gönderildi.

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir