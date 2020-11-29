Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
139.500
4.43%
EXEN Coin
8.96
-5.78%
11ºC
İstanbul
Puslu güneşli 11 C

    Sokağa çıkma kısıtlaması bitti

    Koronavirüs nedeniyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 10:00 itibariyle sona erdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.11.2020 - 10:05
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 10:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sokağa çıkma kısıtlaması bitti

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle aldığı tedbirleri sıklaştırma politikası izliyor.

    Koronavirüs için alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle yeni bir kural da yürürlüğe girmişti.

    Bakanlığın yeni bir karar alıncaya kadar uygulanacağını belirttiği haftasonu saat 20:00 ile 10:00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

    KISITLAMA SONA ERDİ

    Dün akşam 20:00'da uygulamaya giren kısıtlama, bu sabah 10:00 itibariyle sona erdi.

    Sabah saat 10:00 itibariyle sona eren yasak, bugün 20:00'dan Pazartesi günü sabah 05:00'a kadar tekrar yürürlüğe girecek.

    GENELİ UYDU

    Ülke genelinde birçok ilin, sokağa çıkma kısıtlamalarına uyduğu görüldü.

    Sokağa çıkma kısıtlaması bitti #1

    Sokağa çıkma kısıtlaması bitti #2

    Sokağa çıkma kısıtlaması bitti #3

    Sokağa çıkma kısıtlaması bitti #4

    Sokağa çıkma kısıtlaması bitti #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir