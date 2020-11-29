Sokağa çıkma kısıtlaması bitti

Koronavirüs nedeniyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 10:00 itibariyle sona erdi.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle aldığı tedbirleri sıklaştırma politikası izliyor.

Koronavirüs için alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle yeni bir kural da yürürlüğe girmişti.

Bakanlığın yeni bir karar alıncaya kadar uygulanacağını belirttiği haftasonu saat 20:00 ile 10:00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

KISITLAMA SONA ERDİ

Dün akşam 20:00'da uygulamaya giren kısıtlama, bu sabah 10:00 itibariyle sona erdi.

Sabah saat 10:00 itibariyle sona eren yasak, bugün 20:00'dan Pazartesi günü sabah 05:00'a kadar tekrar yürürlüğe girecek.

GENELİ UYDU

Ülke genelinde birçok ilin, sokağa çıkma kısıtlamalarına uyduğu görüldü.