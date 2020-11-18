Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi saatler arası yasak olacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi saatler arası yasak olacak?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, artan vaka sayılarını kontrol altına almak amacıyla yeni tedbir yasakları getirildi. Hafta sonu uygulanacak kısıtlamalarla ilgili detaylar haberimizde..

Yeniden tırmanışa geçen pozitif vakaların ardından ülkeler çeşitli önlemler alarak salgını kontrol altıında tutmaya çalışıyor.

Türkiye'de de günlük hasta sayısı 4 bine yaklaşırken, bilim kurulu tavsiyeleri kabine kurulu toplantısında karara bağlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan önlemleri canlı yayında duyurdu. Bunlar biri de hafta sonu belirli saatlerde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması... Peki, bu yasak ne zaman başlıyor? İşte detayları....

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüs ile mücadeleye yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri, 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NE ZAMAN?

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATTE BİTECEK?

Hafta sonları akşam 20.00 itibariyle başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 10.00 itibariyle sona erecek. Vatandaşlar hafta sonlarına mahsus olmak üzere sabah 10 akşam 8 arasında sokağa çıkabilecekler. Pazar günü ise Pazartesi'ye bağlayan sabah 05.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek.

KİMLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil) ile acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar kısıtlamadan istisna tutulacak.

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar kısıtlamalardan muaf olacak.