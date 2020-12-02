Sokağa çıkma kısıtlaması tekrar başladı

Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.00’den saat 05.00’e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınını önleme amacıyla alınan yeni kararları açıklamıştı.

Alınan kararlar çerçevesinde hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

Sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlama bugün akşam saat 21.00 itibariyle başladı.

Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren mega kentin sokak ve caddeleri yavaş yavaş boşalmaya başladı.

YASAK BAŞLADI, POLİS MEGAFONLARLA VATANDAŞLARI UYARDI

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dakikadan itibarin polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 6 seviyelerine kadar düştü.