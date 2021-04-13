Sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri değişti

Hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, yarından itibaren akşam saat 19:00'da başlayacak, sabah 05:00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından salgına yönelik uygulanacak yeni önlemleri paylaştı.

Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili saatlerin değiştiğini belirtti.

HAFTA İÇİ SOKAK KISITLAMASININ SAATİ DEĞİŞTİ

Buna göre hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, yarından itibaren akşam saat 19:00'da başlayacak, sabah 05:00'de sona erecek.

Hafta sonu sokak kısıtlamasının da aynı şekilde devam edeceği ifade edildi.

HAFTA SONU UYGULANAN YASAK DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak kısıtlamasıyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi kısıtlama saatleri akşam 19.00-05.00 arası olarak güncellenmiştir."

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