Sokağa çıkma yasağı bitti mi, devam mı? Kademeli normalleşme yasak saatleri..

Sokağa çıkma yasağı bitti mi, devam mı? Kademeli normalleşme yasak saatleri..

İçişleri Bakanlığının yayımladığı kademeli normalleşme genelgesinin ardından sokağa çıkma yasağına dair detaylar araştırılıyor. Peki sokağa çıkma yasağı bitti mi, devam mı? İşte ayrıntılar..

Tam kapanma sürecini geride bırakan Türkiye, vakalardaki azalmanın ardından kademeli normalleşme dönemine geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede, yeni kararlar duyuruldu.

17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanması kararlaştırılan yeni tedbirlerin detayları merak konusu oldu.

Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Kademeli normalleşmede yasaklar var mı? Yeni tedbirler neler? gibi sorular vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Peki sokağa çıkma yasağı sona mı erdi? Hangi saatlerde dışarı çıkmak yasak? İşte kademeli normalleşme genelgesi ve detayları..

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığının hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerini de içeren kademeli normalleşme genelgesini yayınlamasıyla detaylar merak konusu oldu. Kademeli normalleşme 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü itibariyle başlıyor.

Kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasaklarının belirli saatler dahilinde devam edeceği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesine göre sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tam kapanmadan kademeli normalleşme sürecine geçildiği dönemde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Alınan kararlarla hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Böylelikle 19:00 olan kısıtlama başlangıcı hafta içi yeniden 21:00’e çekilmiş oldu.

Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.