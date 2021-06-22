Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Dün gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasaklarının tümüyle kaldırılacağını duyurdu. Peki bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Milyonlarca vatandaş, bir süredir hafta içi ve pazar günleri devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyordu.

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşmede yeni bir sürece geçileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hafta içi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının tümüyle kaldırıldığını duyurdu.

Peki sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme sürecine dair ilk olarak sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla tamamen kaldırılacağı müjdesini verdi.

Buna göre, hafta içi akşam 22.00 ile sabah 05.00, hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla tamamen kalkacak.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yeni normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasağına ilişkin alınan kararlar, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Yani 1 Temmuz Perşembe gününe kadar sokağa çıkma yasağı; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatleri arasında,

Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde devam edecek.