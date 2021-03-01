Sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mart ayında kademeli normalleşmeye geçileceğini açıklamasının ardından sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan, mart ayında kademeli normalleşmeye geçileceğini açıklamıştı.

Mart ayının gelip çatmasıyla birlikte 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Bugün gerçekleştirilecek olan yerinde karar döneminin ilk kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Toplantı öncesinde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soru, "Sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?" oldu.

Peki, sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKIYOR MU?

Sokağa çıkma yasaklarının kalkıp kalkmayacağı yönünde verilecek olan karar, bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısının ardından şekillenecek.

İllerdeki risk durumuna bağlı olarak verilecek kararda, sokağa çıkma yasakları, hafta sonu uygulamasından başlayarak aşamalı şekilde kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son yaptığı açıklamada, ''Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer kriterlerine göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas davranır, kendi illerindeki görünümü iyileştirirlerse, normalleşme takvimi de o kadar hızlı ilerleyecektir.'' ifadelerini kullanmıştı.

HANGİ KISITLAMALARIN KALKMASI GÜNDEMDE?

Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan kısıtlamaların yeni normalleşme kapsamında kademeli olarak kaldırılması yönünde kararların alınması bekleniyor.

Düşük risk barındıran illerde bu haftadan itibaren lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılması yönünde karar alınması planlanıyor.