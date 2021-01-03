Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta sonu kısıtlaması saat kaçta bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta sonu kısıtlaması saat kaçta bitecek?

Yılbaşı nedeniyle birleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması günleri toplamda 80 saat sürecek. Peki 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayan yasak ne zaman sona erecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamaları yılbaşı nedeniyle genişletilecek uzatıldı. Toplamda 80 saat sürecek şekilde plananlanan kısıtlamaların son gününde gözler ne zaman bitecek sorusuna çevrildi.

Kısıtlama 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’de başlarken pazartesi günü sona ereceği duyurulmuştu. Peki, kısıtlamalar ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sokak kısıtlaması 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00’te sona erecek. 80 saatlik kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte yeniden dışarı çıkılabilecek.

21 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’de başlayan kısıtlamalar Cuma, cumartesi ve Pazar günlerini tüm olarak kapsayacak şekilde devam etmişti.

Genelgede vatandaşların kısıtlama sürecinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına10.00- 17.00 saatleri arasında bakkal, market, fırın, kuruyemişçi, kasap ve manavların açık olacağı da duyurulmuştu.

Yeni bir karar alınmaması durumunda 2021 yılının ilk hafta sonu sokak kısıtlaması ise 8 Ocak 2021 Cuma günü başlayacak.