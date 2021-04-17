Sokağa çıkma yasağı saatleri: 17-18 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında?

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan kısmi kapanma yasaklarının ilk hafta sonunda vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması saatlerini araştırıyor. İşte 17-18 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri..

Türkiye'nin 81 ilinde uygulanmasına karar verilen koronavirüs tedbirleri, son Kabine toplantısının ardından genişletildi.

Yerinde karar dönemi çerçevesinde azaltılan kısıtlamalar, vaka artışlarının ardından kısmı kapanma yasakları ile geri döndü.

Ramazan Bayramı sonuna kadar uygulanması planlanan yasakların ilk hafta sonunda vatandaşlar sokağa çıkma saatleri ve detaylarını araştırıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, 18 yaş ve 65 yaş yasak mı? gibi sorular gündemde yer alıyor. İşte 17-18 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri..

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLER ARASINDA?

14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde iki haftalık sokağa çıkma yasağı Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak.

Hafta sonu 10:00-17:00 arasında vatandaşlar bakkal, market, fırın ihtiyaçlarını giderebilecekler.

65 YAŞ ÜZERİ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.