Sokağa çıkma yasağı saatlerinde toplu taşıma var mı? Metro, Metrobüs, Marmaray hafta sonu çalışıyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatlerinde toplu taşıma var mı? Metro, Metrobüs, Marmaray hafta sonu çalışıyor mu?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu çalışacak olanlar, toplu taşıma seferlerinin yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar için toplu ulaşım hakkında detaylar..

İçişleri Bakanlığı'nın 18 Kasım tarihli kovid-19 tedbirleri adlı genelgede 20 Kasım Cuma günü saat 20:00'den itibaren alınan kararlar uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

Hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf sayılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA OTOBÜS, METROBÜS, VAPUR SEFERLERİ YAPILACAK MI?

Bu akşamdan itibaren hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak.

METRO, TRAMVAY, TELEFERİK SEFERLERİ VAR MI?

Metro, fünikuler ve tramvay seferlerine, hafta içi hali hazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek.

Hafta sonu ise 06.00 - 09.00 ve 20.00 - 00.00 arasında izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09.00-10.00 saatleri arasında otobüs sayısı artırılacak. 10.00-20.00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak.

Hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak teleferik seferleri, hafta sonu ise sadece 10.00 - 20.00 saatleri arasında halihazırdaki hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLANLAR

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ: Özel güvenlikçiler dahil, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar. Özel güvenlik görevlileri dâhil…

YARDIM GÖREVLİLERİ: Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar.

MERKEZİ SINAVLARA GİRECEKLER: ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri.

CENAZESİ OLANLAR, DEFİN GÖREVLİLERİ: Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar.

ALTYAPI ARIZA PERSONELİ: Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar.

KARGOCULAR: Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar.

BAKIMEVİ ÇALIŞANLARI: Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları.

SANAYİ İŞÇİLERİ: Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar.

MEDYA ÇALIŞANLARI: Gazete, radyo ve televizyon çalışanları, gazete basım matbaaları görevlileri ve gazete dağıtıcıları.

ÇOBANLAR, ARICILAR: Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler.

TEKNİK SERVİSLER: Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları.

BEKÇİLER: İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler.

HAFTA SONU ÇALIŞACAK BELEDİYE PERSONELİ: Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel.

ZORUNLU DOKTOR RANDEVUSU OLANLAR: Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil).

ŞANTİYEDE TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILAYANLAR: Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞANLARI: İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

VETERİNERLER: Veteriner hekimler.

OTİZMLİ REFAKATÇİLERİ: Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEKLE GÖREVLİLER: 7486 sayılı genelge kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar.

ÇİFTÇİLER: Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

EVCİL HAYVAN GEZDİRENLER: İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

KURYELER: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar.

MAHKEME KARARIYLA ÇOCUKLARINI GÖRECEKLER: Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile).

MAÇI OLAN SPORCULAR: Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

BİLETLİ YOLCULAR VE GÖREVLİLER: Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler.

METRO, OTOBÜS, DOLMUŞ SÜRÜCÜLERİ: Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.

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