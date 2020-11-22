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    Sokağa çıkma yasağı yeniden başladı

    Sokağa çıkma yasağı yeniden başladı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde saat 20.00'den, 23 Kasım Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 20:02
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 21:12
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    Koronavirüsün ikinci dalgasına yönelik yeni tedbirler hayata geçirildi.

    Cuma günü saat 20.00'de alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapatılmasının ardından dünden sonra bugün de aynı saat itibariyle sokağa çıkışlar kısıtlandı.

    İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı VİDEO

    05.00'TE SONA ERECEK

    Dün 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün saat 10.00'a kadar sürmüştü.

    Bugün saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama, Yarın sabah saatlerine doğru 05.00'te sona erecek.

    Denizli’de kısıtlamalarla beraber sokaklar sessizliğe büründü VİDEO

    Sokağa çıkma yasağı yeniden başladı #1

    Sokağa çıkma yasağı yeniden başladı #2Sokağa çıkma yasağı yeniden başladı #3

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