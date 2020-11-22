Sokağa çıkma yasağı yeniden başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde saat 20.00'den, 23 Kasım Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Koronavirüsün ikinci dalgasına yönelik yeni tedbirler hayata geçirildi.

Cuma günü saat 20.00'de alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapatılmasının ardından dünden sonra bugün de aynı saat itibariyle sokağa çıkışlar kısıtlandı.

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05.00'TE SONA ERECEK

Dün 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün saat 10.00'a kadar sürmüştü.

Bugün saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama, Yarın sabah saatlerine doğru 05.00'te sona erecek.

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