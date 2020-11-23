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    Sokağa çıkma yasağına uymayan 9 bin 583 kişiye işlem yapıldı

    Sokağa çıkma yasağına uymayan 9 bin 583 kişiye işlem yapıldı

    İçişleri Bakanlığınca, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.11.2020 - 09:13
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 09:25
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    İçişleri Bakanlığınca, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

    AYRINTILAR GELECEK...

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