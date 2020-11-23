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- Sokağa çıkma yasağına uymayan 9 bin 583 kişiye işlem yapıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 9 bin 583 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığınca, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.
- AA & Ensonhaber
- 23.11.2020 - 09:13
- Güncelleme : 23.11.2020 - 09:25
İçişleri Bakanlığınca, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.