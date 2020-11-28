Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Eczaneler kaça kadar açık? Nöbetçi eczaneler listesi..

Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Eczaneler kaça kadar açık? Nöbetçi eczaneler listesi..

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karar alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında eczaneler açık olacak mı, eczaneler kaça kadar açık sorusu araştırma konusu oldu.

Hafta sonu belirli saat aralıklarında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi eczane çalışma saatleri vatandaşların gündemine geliyor.

Özellikle koronavirüs döneminde ekstra yoğunluk yaşanan eczaneler, sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı mı olacak, eczaneler kaça kadar açık soruları sık sık soruluyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; hafta sonu 28-29 Kasım belirli saatlerde uygulanacak olan yasaklar kapsamında Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri sokağa çıkma yasağının dışında tutuluyor.