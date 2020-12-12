Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir? Hafta sonu kısıtlamasında acile gidilir mi?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla birlikte vatandaşlar kısıtlama saatlerinde hastaneye gidilir mi, acil servisler açık mı sorularını araştırmaya başladı.

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde Cuma saat 21.00'dan Pazartesi sabah saat 5'e kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda acil servise veya hastaneye gitmek zorunda olan vatandaşlar sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi? sorusuna yanıt arıyor.

Peki sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek serbest mi? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HASTANEYE GİDİLİR Mİ?

'Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi?' sorusunun genel çerçevesi İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile belirlendi.

Genelgede yayımlanan "Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)" maddesi ile, hastaneye gitmek isteyen kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Söz konusu saatlerde hastaneye gitmek için ise vatandaşların hastaneden randevu alması gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında yasaktan muaf olan kişiler şu şekilde belirtilmiştir:

'Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup eve dönenler, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olanlar' kısıtlamadan muaf kişiler kapsamında yer alıyor.

YASAKTA ACİLE GİDİLİR Mİ?

Kısıtlama olan saatlerde hastaneye gitmenin yasak olduğunun belirtildiği açıklamada, acil olarak hastaneye gitmesi gereken hastaların her koşulda 112 Acil Servisi araması gerektiği belirtildi.