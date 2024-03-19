Sokak hayvanlarına ilişkin yasal düzenleme geliyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanlarına ilişkin Tarım Bakanlığı ile bir çalışma gerçekleştirildiğini ve seçimden sonra yasal düzenlemenin gündeme geleceğini söyledi.

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Türkiye başıboş sokak köpekleri sorununu aşamadı.

Yıllardır çete halinde gezen başıboş vahşi köpekler tehlike saçıyor.

Bu köpek saldırılarında çocuklar başta olmak üzere onlarca insanımız hedef oldu.

Köpek saldırılarında onlarca can verildi

Kimi doğrudan köpeklerin saldırısında kimi kaçarken trafik kazası geçirmek suretiyle hayatını kaybetti ya da hayatı boyunca unutamayacağı travmalar yaşadı.

Toplumda infiale neden olan bu olaylar yaşanırken bir yandan da hayvanlara yönelik canice yaklaşımlar da gündeme geliyor.

Son olarak asansörde sıkıştırılan bir kedinin tekmelenerek öldürülmesi ve sahipli bir köpeğin kulübesinde canice yakılması tepkilere neden oldu.

Tarım Bakanlığı ile çalışma yapıldı

Tüm bu olumsuzluklara yönelik yetkililer harekete geçti. Bakanlıklar arasında konu çalışıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tarım Bakanlığı ile yeni bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Yasal düzenleme geliyor

Tunç, "Hayvanların korunması konusunda hassasız. Ama insan sağlığını da tehdit etmemesi lazım. Bu anlamda dengeyi kuracak yasal bir düzenleme hazırlığı var. Seçim sonrası gündeme gelecek." dedi.