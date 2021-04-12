Sokak kısıtlamasına uymayan 24 bin 437 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 5-12 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 24 bin 437 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği, hafta sonu ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamasının, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiğini hatırlattı.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının cuma 21.00 -cumartesi 05.00 arasıyla, cumartesi saat 21.00'de başlayıp pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi saat 05.00'de bitecek şekilde uygulandığı; çok yüksek risk grubundaki illerde ise cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulandığı belirtildi.

24 bin 437 KİŞİYE ADLİ VE İDARİ İŞLEM

Bu kapsamda 5-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 bin 437 kişiye adli ve idari işlem uygulandığı belirtilerek, "Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.