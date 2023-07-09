Sokak köpeği sorununu en net gösteren kare Sokak köpeklerinin sürü halinde gezdiği, çocukların ise korku ile izlediği anlara ait bir fotoğraf karesi, sorunun boyutlarını ortaya koyarken, söz konusu kare sosyal medyada da gündem oldu.

ensonhaber.com

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri başıboş sokak köpeği terörü.

Özellikle son dönemde artış gösteren sokak köpeği saldırıları hemen hemen tüm şehirlerde yaşanıyor.

Kimi zaman direkt köpek saldırısınada can veren masum insanlar, kimi zaman da köpek saldırılarından kaçarken yaşadıkları kazalarla hayattan kopuyor.

Sık sık gündemi meşgul eden bu sorun en çok da çocukları etkiliyor.

Son yıllarda yaşanan saldırıların çoğu çocuklara yönelik gerçekleşti.

Onlarca masum insan hayatını kaybederken daha fazlası, saldırılar nedeniyle ya ruhsal ya da fiziksel kalıcı hasar aldı.

Çocuklarla köpek sürüsü aynı karede

Tüm bu yaşananlara rağmen sorun ortadan kalkmış değil.

Son olarak bu problemi çok net bir şekilde ortaya koyan bir fotoğraf karesi sosyal medyada dolaşıma girdi.

Okul bahçesi olduğu tahminen edilen bir bahçede bulunan çocuklar ve sokak köpeği sürüsünün aynı kareye girdiği fotoğraf tüyleri ürpertecek cinsten.

Sürü halinde dolaşan başıboş köpeklerinin geçişini korku ile izleyen çocukların görüntüsü sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar da sorunun bir an önce çözülmesi için çağrılarda bulundu.