Sokak köpekleri bu kez Bursa'da kan akıttı: Yaşlı kadına saldırdılar

İHA

Sahipsiz sokak köpekleri can yakmaya devam ediyor...

TBMM'de yapılan yasal düzenleme ile belediyelere köpekleri toplama sorumluluğu verilse de yerel yönetimler bu sorumluluğu yerine getirmiyor.

Uzun yıllara dayanan sokak köpeği sorunu nedeniyle birçok can kaybı yaşanırken günler önce Konya'da 2 yaşında bir kız çocuğu daha köpekler tarafından paramparça edildi.

Tüm bu yaşananlara rağmen alınmayan önlemler vakaların artmasına neden oluyor.

Sokak köpeği terörü bu kez Bursa'da ortaya çıktı.

7 KÖPEK ETRAFINI SARDI

8 Mart'ta İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde kardeşine gitmek üzere evinden çıkan 66 yaşındaki Ömriye Erdoğan'ın çevresini bir anda 7 sahipsiz köpek sardı.

Elindeki bastonuyla köpekleri kovmaya çalışan yaşlı kadın, çevredekilerden yardım istedi. Bir anda yaşlı kadının üzerine atlayan köpekler, 66 yaşındaki Ömriye Erdoğan'ı çeşitli yerlerinden yaraladı.

KOMŞULARI KURTARDI

Şans eseri yaşlı kadının çığlıklarını duyan bir komşusu hemen müdahale ederek kadını köpeklerin elinden kurtardı. Kanlar içerisinde kalan kadın, özel araçla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, konuya ilişkin inceleme başlattı.

"KÖPEKLERİN TOPLANMASINI İSTİYORUZ"

Olayın ardından yaşlı kadının oğlu Mehmet Erdoğan, "Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 10.00 civarında, annem başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Altı veya yedi köpekten bahsediyoruz. Olayı gören bir komşumuz hemen müdahale etti. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz.

Başıboş köpeklerin toplanıp barınağa gönderilmesini istiyoruz. Mahallemizde yaşlı kadınlar ve çocuklar tek başlarına dışarıda gezemez oldu. Kimsenin başına büyük bir hadise gelmeden, yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KOMŞULARIM OLMASA KURTULAMAZDIM"

Üç gündür hastanede tedavisi süren ve sağlık durumu iyiye giden Ömriye Erdoğan yaşadıklarını anlattı. Erdoğan, "Evden çıkıp kardeşime gitmek üzereyken yedi tane köpek etrafımı sardı. Elimdeki baston bir işe yaramadı, kırıldı ve kendimi savunamadım. Neyse ki komşum çığlıklarımı duyup gelip beni kurtardı. Komşularım olmasaydı, belki de kurtulamazdım" dedi.

Mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin mahalledeki güvenliği tehdit ettiğini, toplanarak barınağa gönderilmesi ve bölgedeki güvenliğin artırılması talebini dile getirdi.