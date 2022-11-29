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    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço

    Başıboş köpek sorununun hayati boyutu gün geçtikçe korkunç bir hale geliyor. Yılbaşından bu yana, köpek saldırıları birçok insanı hayattan kopardı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 14:03
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    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço

    'Sokakta köpek olmaz' anlayışının kavranılamaması durumu, sayısız insanın canına mal oluyor.

    Başıboş şekilde sokakta gezen köpek sürüleri genci, yaşlısı, çocuğu, fark etmeksizin birçok canı hayattan kopardı, ailelere ateş düşürdü.

    Vatandaşlarda travma yaratan köpek sorunu günden güne artarken, belediyeler ise durum karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor.

    Yaşanan bunca dehşete rağmen sokaklarda başıboş şekilde gezmeye devam eden köpeklerin, son 1 yıl içerisinde gerçekleştirdiği saldırıların bilançosu ortaya çıktı.

    Yılbaşından bu yana, köpek saldırılarından toplamda 30 can, hayatını vahşice kaybetti.

    İşte vahşice katledilen kişiler ve hikayeleri...

    14 Ocak

    Mediha Barçın ve Ege Barçın: Başıboş köpekler yüzünden direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği araçta, anne ve oğlu hayatını kaybetti.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #1

    6 Şubat

    Mehmet Demir: Başıboş köpek yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir, kurtarılamadı.

    11 Mart

    Rabia Kallı (20): Başıboş köpek sürülerinin saldırısından kaçarken yola çıktığı için arabanın altında kalarak can verdi.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #2

    19 Mart

    Gönül Karaoğlu (17): Köpek çetesinin saldırısı sonucunda korkudan kalp krizi geçirerek can verdi.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #3

    28 Mart

    Mahra Melin Pınar (10): Başıboş köpek sürülerinin kovalaması sonucu kaçarken bir tırın altında kaldı. Önce ayağı kesildi, 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #4

    22 Nisan

    Hilal Göyhan (22): Otoyolda nişanlısı ile giderken yola aniden çıkan başıboş köpek yüzünden direksiyon hkimiyetini kaybetti ve can verdi.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #5

    30 Nisan

    Enes Günlü (13): Otoyolda önüne çıkan başıboş köpek yüzünden direksiyon hakimiyeti kaybedilen araçta ailenin minik çocuğu öldü.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #6

    1 Mayıs

    Özkan Öztürk: Nazilli'de sabaha karşı köpeklerin kovalaması sonucu dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

    14 Mayıs

    Oktay Tokmak (44): Adana'nın Ceyhan ilçesinde başıboş köpek çetesinden kaçarken yere düşüp kafasını çarptı ve beyin kanaması geçirerek can verdi.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #7

    14 Haziran

    Mehmet Arsoy (88): Engelli olan yaşlı adam, köpek çetesi saldırısından dolayı yol kenarındaki çukura devrildi. Kaldırıldığı hastanede öldü.

    30 Haziran

    Ali Asaf Aktekin (2 ): Evinin balkonuna giren köpeğin kafasından ısırması sonucu hayatını kaybetti.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #8

    2 Temmuz

    Mustafa Topal (72): Gaziantep'te köpeklerin saldırısına uğradı. 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #9

    6 Temmuz

    İbrahim Güner, Sabahattin İğdi, Özcan Bayaktaroğlu, Ceyhun Erol, Berat Çiftçi... Kaza yapan otobüste 6 kişi can verdi. Berat Çiftçi 6 yaşındaydı.

    6 Ağustos

    Eren Koşer (18): Motosikletiyle gezerken köpek çetesinin saldırısı sonucu kontrolünü kaydedip, duran tıra arkadan çarparak can verdi.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #10

    13 Ağustos

    Vildan Ekerbiçer ve kızı, otoyolda önüne çıkan köpek yüzünden kaza yaptı. Anne ve kızı can verdi.

    5 Eylül

    Hamide Demir (78): Bahçesini temizlerken 7 köpeğin saldırısı sonucu öldü.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #11

    9 Eylül

    Selçuk Demir (40): Köpeklerin saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #12

    5 Ekim

    Dudu Berk (65): Evinin önündeki köpek tarafından boğazı ve kafatası parçalanarak öldürüldü. Köylüler köpeği vurarak durdurabildi.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #13

    13 Ekim

    Zana Rojhad Cenyeva (10: İstanbul'da kaldırımda yürürken köpek tarafından kovalanırken aracın altında kalıp can verdi.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #14

    9 Kasım

    Mustafa Erçetin (10): Bitlis'te köpeğin ısırdığı minik, kuduz dolayısıyla önce uyutuldu sonra öldü.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #15

    10 Kasım

    Nazmiye D.: Gebze'de aracın önüne çıkan köpek yüzünden yaşanan kazada araç su kanalına düştü. 1 kişi öldü.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #16

    16 Kasım

    Metin Tirkil (53): Ordu'da yol kenarındaki çöpleri toplayan 2 çocuk sahibi temizlik işçisi, 2 köpeğin saldırısına uğradı ve kaçarken öldü.

    Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço #17

    25 Kasım

    Diyarbakır'da ilerlerken köpeğin sebep olduğu kazada, tır sürücüsü hayatını kaybetti.


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