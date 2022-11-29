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Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço

Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço

Başıboş köpek sorununun hayati boyutu gün geçtikçe korkunç bir hale geliyor. Yılbaşından bu yana, köpek saldırıları birçok insanı hayattan kopardı.