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- Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço
Sokak köpekleri saldırısında acı bilanço
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 13:45
- Güncelleme : 29.11.2022 - 14:03
'Sokakta köpek olmaz' anlayışının kavranılamaması durumu, sayısız insanın canına mal oluyor.
Başıboş şekilde sokakta gezen köpek sürüleri genci, yaşlısı, çocuğu, fark etmeksizin birçok canı hayattan kopardı, ailelere ateş düşürdü.
Vatandaşlarda travma yaratan köpek sorunu günden güne artarken, belediyeler ise durum karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor.
Yaşanan bunca dehşete rağmen sokaklarda başıboş şekilde gezmeye devam eden köpeklerin, son 1 yıl içerisinde gerçekleştirdiği saldırıların bilançosu ortaya çıktı.
Yılbaşından bu yana, köpek saldırılarından toplamda 30 can, hayatını vahşice kaybetti.
İşte vahşice katledilen kişiler ve hikayeleri...
14 Ocak
Mediha Barçın ve Ege Barçın: Başıboş köpekler yüzünden direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği araçta, anne ve oğlu hayatını kaybetti.
6 Şubat
Mehmet Demir: Başıboş köpek yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir, kurtarılamadı.
11 Mart
Rabia Kallı (20): Başıboş köpek sürülerinin saldırısından kaçarken yola çıktığı için arabanın altında kalarak can verdi.
19 Mart
Gönül Karaoğlu (17): Köpek çetesinin saldırısı sonucunda korkudan kalp krizi geçirerek can verdi.
28 Mart
Mahra Melin Pınar (10): Başıboş köpek sürülerinin kovalaması sonucu kaçarken bir tırın altında kaldı. Önce ayağı kesildi, 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
22 Nisan
Hilal Göyhan (22): Otoyolda nişanlısı ile giderken yola aniden çıkan başıboş köpek yüzünden direksiyon hkimiyetini kaybetti ve can verdi.
30 Nisan
Enes Günlü (13): Otoyolda önüne çıkan başıboş köpek yüzünden direksiyon hakimiyeti kaybedilen araçta ailenin minik çocuğu öldü.
1 Mayıs
Özkan Öztürk: Nazilli'de sabaha karşı köpeklerin kovalaması sonucu dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
14 Mayıs
Oktay Tokmak (44): Adana'nın Ceyhan ilçesinde başıboş köpek çetesinden kaçarken yere düşüp kafasını çarptı ve beyin kanaması geçirerek can verdi.
14 Haziran
Mehmet Arsoy (88): Engelli olan yaşlı adam, köpek çetesi saldırısından dolayı yol kenarındaki çukura devrildi. Kaldırıldığı hastanede öldü.
30 Haziran
Ali Asaf Aktekin (2 ): Evinin balkonuna giren köpeğin kafasından ısırması sonucu hayatını kaybetti.
2 Temmuz
Mustafa Topal (72): Gaziantep'te köpeklerin saldırısına uğradı. 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
6 Temmuz
İbrahim Güner, Sabahattin İğdi, Özcan Bayaktaroğlu, Ceyhun Erol, Berat Çiftçi... Kaza yapan otobüste 6 kişi can verdi. Berat Çiftçi 6 yaşındaydı.
6 Ağustos
Eren Koşer (18): Motosikletiyle gezerken köpek çetesinin saldırısı sonucu kontrolünü kaydedip, duran tıra arkadan çarparak can verdi.
13 Ağustos
Vildan Ekerbiçer ve kızı, otoyolda önüne çıkan köpek yüzünden kaza yaptı. Anne ve kızı can verdi.
5 Eylül
Hamide Demir (78): Bahçesini temizlerken 7 köpeğin saldırısı sonucu öldü.
9 Eylül
Selçuk Demir (40): Köpeklerin saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
5 Ekim
Dudu Berk (65): Evinin önündeki köpek tarafından boğazı ve kafatası parçalanarak öldürüldü. Köylüler köpeği vurarak durdurabildi.
13 Ekim
Zana Rojhad Cenyeva (10: İstanbul'da kaldırımda yürürken köpek tarafından kovalanırken aracın altında kalıp can verdi.
9 Kasım
Mustafa Erçetin (10): Bitlis'te köpeğin ısırdığı minik, kuduz dolayısıyla önce uyutuldu sonra öldü.
10 Kasım
Nazmiye D.: Gebze'de aracın önüne çıkan köpek yüzünden yaşanan kazada araç su kanalına düştü. 1 kişi öldü.
16 Kasım
Metin Tirkil (53): Ordu'da yol kenarındaki çöpleri toplayan 2 çocuk sahibi temizlik işçisi, 2 köpeğin saldırısına uğradı ve kaçarken öldü.
25 Kasım
Diyarbakır'da ilerlerken köpeğin sebep olduğu kazada, tır sürücüsü hayatını kaybetti.