Sokak köpeklerini savunan dernek yöneticisi, annelere ve çocuklara tehditler savurdu Sitede bir kadınla yaşadığı sokak köpeği tartışmasının ardından tepki toplayan saldırgan, yeni açıklamasıyla tansiyonları bir kez daha yükseltti. Video çeken şahıs, "Sizin çocuklarınızın özgürlük alanı, bizim çocuklarımıza dokunana kadardır" dedi.

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ensonhaber.com

Başıboş köpek sorunu giderek büyümeye devam ediyor...

Vatandaşların can sağlığını tehlikeye sokan sokak köpekleri, kimi zaman saldırılarla ölüme yol açıyor kimi zaman da kovalamaca sonucu kazaya sebep oluyor.

Anne ve babalar, seslerini duyurarak köpeklerin toplatılmasını isterken, bu duruma karşı koyanlar da var.

Öyle ki, sokak köpeklerini savunmak adına dernek kuranlar, insanlara adeta nefret kusuyor.

Sokak köpeği tartışması

Dün de İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşananlar bunun bir örneği.

Bir sitenin parkında yaşanan olayda, bir kadının çocuğu topunu sokak köpeğine attı.

Çocuğun topu köpeğe attığını gördüğünü iddia eden Burak Arslan isimli şahıs, duruma tepki gösterince tansiyon yükseldi.

"Türbanından utan"

Kavgaya dönüşen olayda, Arslan, kadınları kayıt altına almaya başladı. Bu sırada kadınlara “Türbanından utan” diyerek aşağılayan şahsın o görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Sokak köpeklerini savunmanın kutuplaştırmaya da yol açtığı olayın ardından Arslan, yeni bir video yayınlayarak nabızları yükseltti.

"Çocuklarınızın özgürlük alanı bizim çocuklarımıza dokunana kadardır"

Akıllara durgunluk veren bir olaya daha imza atan saldırgan, bu kez çocukları tehdit etti.

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin çocuğunuz varsa bizim de çocuğumuz var. Sokak hayvanlarının hepsi bizim çocuklarımızdır. Sizin çocuklarınıza dokunamazlarsa bizim çocuklarımıza da dokunamazlar. Sizin çocuklarınızın özgürlük alanı, bizim çocuklarımıza dokunana kadardır. Çocuklarınıza sahip çıkın, terbiye verin. O top köpeğe gelse çocuğun k...ndan yarım kilo alacak o köpek. Sonra köpekler saldırdı olacak. Delirmek üzereyiz."