Sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybetmişti: İbrahim Yumaklı'dan açıklama geldi

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Bir türlü önlenemeyen başıboş köpek saldırıları yine can aldı...

Dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 12.00 sıralarında Akalın Mezarlığı'nın karşısında bulunan alanda Eslem Teker isimli kız çocuğu, karda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerin boynundan ısırdığı 12 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

KÜÇÜK ESLEM BAŞIBOŞ KÖPEK SALDIRISI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eslem Teker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hakkari Valiliği sosyal hesabında yaptığı paylaşımda ise, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yaşananların ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yaşanan faciaya ilişkin bir açıklama geldi.

"HERHANGİ BİR GEREKÇE BU SORUMLULUĞUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYE ENGEL DEĞİL"

Bakan Yumaklı, konuyla ilgili bakanlığı devreye girdiğini belirtti

Yumaklı şunları söyledi:

Hakkari Yüksekova’da henüz 12 yaşındaki kız çocuğumuz Eslem Teker’in SAHİPSİZ SOKAK KÖPEKLERİ tarafından uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı. Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu.

"ADALET KARŞISINDA HESAP VERECEKLER"