Belediyenin sahipsiz hayvanların toplanmayacağına dair açıklama yapmasının ardından, Tunç Soyer'in bisikletle köpek saldırısına uğradığı video gündeme geldi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının çevrede oluşturduğu tehlikeleri sonlandırma adına hükümet tarafından yeni bir adım atıldı.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin 2 pitbullun saldırısına uğramasıyla birlikte alınan kararda, sokak hayvanlarının barınaklara toplanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelere sokak hayvanlarını barınaklara alma çağrısı yaparken, CHP'li belediyeler hayvanların toplatılmasına karşı çıktı.

"KÖPEKLERİN TOPLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

İzmir Büyükşehir Belediye'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Değerli İzmirliler, Kentimizdeki sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin yanı sıra acil ve münferit durumlar dışında toplanması söz konusu değildir. Can dostlarımız hepimize emanet." ifadeleri yer aldı.

SOKAK KÖPEKLERİNİN BAŞKANA HAVLADIĞI ANLAR

Belediyenin hayvanları toplatmama kararıyla birlikte Tunç Soyer'in, bisiklet sürerken köpeklerin havlamasıyla dengesini kaybettiği görüntüler gündeme geldi.

Sokak köpeklerinin Tunç Soyer'e havladığı görüntüler VİDEO





