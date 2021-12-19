İstanbullular, yeni yılda geçerlik olacak 4 bin 253 liralık asgari ücreti değerlendirdi.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılı asgari ücret tutarı geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Hükümet ile sendikalar arasında yüz yüze yapılan toplantılar sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güncel ücretin 4 bin 253 lira olduğunu duyurdu.

Mehmet Kurt, Ensonhaber mikrofonuyla sokağa çıkarak halkın nabzını tuttu.

VATANDAŞ ASGARİ ÜCRETİ NASIL BULDU

Vatandaşlarla asgari ücret hakkında röportaj yapan Kurt, yeni tutarın yeterli olup olmadığını sordu.

Bazı vatandaşlar beklentilerin üzerinde bir artış gerçekleştiğini ve yeterli olduğunu söylerken; bazıları da her şeye zam geldiğini belirtip asgari ücretin alım gücünü karşılayamayacağını söyledi.

"GEREKİRSE SOĞAN EKMEK YERİZ"

Bir kadın vatandaşın, "Çok memnunuz devletimizden. Allah devletimizden razı olsun. Soğan ekmek yeriz. Devletimiz var olsun, ülkemiz var olsun. Çadır kurar otururuz buü lkede direniriz." sözleri de röportajın en dikkat çeken noktası oldu.

Sokak röportajı: Asgari ücreti beğendiniz mi? VİDEO