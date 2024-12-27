Herkesin merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti açıklandı..

10 Aralık'ta başlayan görüşmeler sonucu zammın yüzde 30 oranında yapılmasına, asgari ücretin de 22 bin 104 lira olmasına karar verildi...

Kararın ardından asgari ücretin "yetersiz" olduğunu savunan kesimin aksine memnun kalanlar da oldu..

Bunlardan bir tanesi, Manisa'da yapılan sokak röportajında ortaya çıktı.

Manisa Cep TV'nin mikrofonu uzattığı bir kadının açıklamaları dikkat çekti.

"BENİM ÇOCUĞUM AVOKADOLU KAJUYLA BÜYÜYOR, NASIL ALIM GÜCÜ YOK"

"Ben mısır unuyla büyümüşüm, benim çocuğum avokadolu kajuyla büyüyor" vurgusunda bulunan kadın şunları söyledi:

Nasıl alım gücü yok? Eşim 25 bin TL kazanıyor, fabrikada çalışıyor. Kiramız 9 bin TL. Her şeyi alabiliyorum, bize yetiyor.



Şu an Gazze'de olanları gördükçe, insanların bir ekmek bulamadıklarını gördükçe de benim kızım avakoda kaju yiyebiliyor..



Avokadonun tanesi 35-40 lira markete göre değişiyor.. Kaju da daha yeni aldık, markette 79 lira falan.