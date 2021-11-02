Sokak röportajında çocuklarla büyüklerin ekonomi tartışması

Sokak röportajı yapıldığı sırada bölgeden geçen gençlerin de konular hakkındaki fikirlerini söylemesiyle birlikte mikrofon başında tartışma yaşandı.

İstanbul Ümraniye'de gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında bir genç, orta yaş grubunun arasında kaldı.

Röportaj veren adamın ifadeleri karşısında konuşmaya dahil olan genç, mikrofon çevresinde toplananların sorularına cevap verdi.

Röportaj sırasında bir vatandaşın, "Çıkıyorlar haberlere, hayvanlar gibi bağırıyorlar, millet açmış... Git, her yerde eleman lazım. Çalışmıyorlar. 2023 bir gelsin benzini biz çıkaracağız, gazı biz çıkaracağız." demesi üzerine "Gazı nasıl çıkaracağız?" sorusu geldi.

"ATATÜRK SÖZLEŞMESİ VAR BİLMİYOR MUSUNUZ OĞLUM"

Kanal Dünya'nın yaptığı sokak röportajında aradan çıkan genç de, "Boğaz'da anlaşma yapılmış diyorsun, ne anlaşması bu?" sorusunu yöneltti.

Gencin bir şey bilmediğini iddia eden vatandaş, "Atatürk sözleşmesi var bilmiyor musunuz oğlum? Öğrenin oğlum, öğrenin... Kalbinizi kırarım, ben ters bir insanım." dedi.

"SEN BİRAZ BÜYÜ"

Arkadan çıkan başka bir vatandaş da ekonomiden bahsetmenin yersiz olduğunu belirterek herkesin hayatından memnun olduğunu söyledi. Vatandaşın, "Hayatından memnun olmayan var mı?" sorusuna "Ben" diyerek el kaldırıp cevap veren genç, çevredekilerin "Sen önce biraz büyü." tepkileriyle karşılaştı.

"NE YAPALIM, ÖLELİM Mİ?"

Evinin önünde çöpden yemek toplayanlar olduğunu gördüğünü söyleyen gence karşı sesler yükselmeye devam ederken genç her şeye zam geldiğini belirtti. 300 liraya bir ayakkabı alamadığını söyleyen gence, bir vatandaş, "Ne yapalım şimdi, ölelim mi?" cevabını verdi.