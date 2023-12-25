Türkiye şehitlerine ağlıyor.
Suriye'nin kuzeyinde hain PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan 12 askerimiz için Türkiye yasta...
Tüm ülke yastayken İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Özgürlük Meydanı'nda bir provokasyona imza atıldı.
Devlete terörist dedi ortalık karıştı
Meydanda yapılan sokak röportajında vatandaşlar açıklamalarda bulunurken kalabalığın içinden çıkan bir şahıs "devlet teröristtir" dedi.
Tartıştığı kişilerin şaşkınlığı arasında söylemini art arda tekrarlayan şüpheli şahsın sözleri nedeniyle meydanda gerilim arttı.
Tepki gösteren vatandaşlar, bu cüretkar sözler karşısında sessiz kalan diğerlerini eleştirirken şahsın yanındaki arkadaşları da tartışmaya dahil oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaretler yağdıran şahısların bu görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
Polis gözaltına aldı
Büyük tepki çeken görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.
Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri devlete dil uzatan şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve gözaltına alındı.
4 kişi adliyeye sevk edildi
Konuya ilişkin açıklama İçişleri bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Açıklamasında "Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek" diyen Yerlikaya açıklamasına şu ifadelerle devam etti:
İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.
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