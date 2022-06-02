Ekrem İmamoğlu'nun yönetimi sorusuna bir vatandaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın hizmetleriyle cevap verdi.

İstanbul'da yapılan bir sokak röportajında vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yakındı.

Ahsen TV mikrofonunun uzatıldığı vatandaşlardan birinin söyledikleri dikkat çekti.

Vatandaş, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'da veya Erzurum'da ne işi var?" diye sordu.

"İmamoğlu geçmişte yapılan hizmetlerden yararlanıyor, yeni bir şey yok"

Söylediklerinin objektif olduğunu belirten vatandaş, İmamoğlu'nun yeni hizmetler yerine geçmişte yapılanlardan yararlandığını söyledi.

İBB'den hiçbir hizmet görmediğini ifade eden şahıs, açıklamalarının devamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Sokak röportajında İBB'nin hizmetleri soruldu Alinur Aktaş'ı örnek alsınlar

"En ucuz suyu ve ulaşımı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ederim"

Vatandaş, "Buradan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkür ederim. Niye mi teşekkür ederim, en ucuz suyu, en ucuz ulaşımı sağladığı. Herkesin bunu örnek almasını istiyorum." şeklinde konuştu.

"Kim hizmet ederse A partisi B partisi farketmez, destekçisi oluruz"

İstanbullu vatandaşın söylediklerinin tamamı şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Trabzon’da, Erzurum’da ne işi var? Objektif konuşuyorum kesinlikle geçmiş dönemde yapılan hizmetlerden devam ediyorlar. Hatta akşam da konuştuk bununla ilgili, hiçbir hizmet yok. Bir hizmet gördüm atletizm pisti açılmış, buna inanın gülerler. Ben hiçbir hizmet görmüyorum. Kim hizmet ederse A parti B parti farketmez sonuna kadar destekçisi oluruz. Buradan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkür ederim. Niye mi teşekkür ederim, en ucuz suyu, en ucuz ulaşımı sağladığı için. Herkesin bunu örnek almasını istiyorum."