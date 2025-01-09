Haber Merkezi

Türkiye'ye tatil için gelen gurbetçi vatandaşlar, zaman zaman sokak röportajlarında açıklamalarda bulunuyor.

Kimisi Türkiye'de yaşamın Avrupa'ya göre daha ekonomik olduğunu savunurken kimisi de bu görüşün tam tersi ifadeler kullanıyor.

Son olarak sosyal medyaya yansıyan bir gurbetçinin röportajı gündem oldu.

"BU PARA YETMEZ, EN AZ 35-40 BİN OLMALI"

Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin açıklamalarda bulunan bir gurbetçi kadın, emekli aylığının çok düşük olduğunu savundu.

Gurbetçi kadın, "Çok zor burada yetmez o para çocuğum. En az 35-40 bin olması lazım. Ben yabancı ülkede yaşıyorum, Avusturya’da yaşıyorum." dedi.

"AVRUPA BURADAN DAHA PAHALI"

Kiraların çok pahalı olduğunu belirten gurbetçi kadın, "Avusturya da pahalı, Avrupa buradan daha pahalı. Ben de oradan emekliyim az bir maaş alıyorum, kızımla yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye tatil için geldiğini de sözlerine ekleyen gurbetçi, "1 aydır buradayım tatile geldim, burada bayağı bir zor yaşam. Ben zorlanmadım ama burada yaşayan insanlar için çok zor. Dünya krizde şu an sadece Türkiye değil." şeklinde konuştu.

"DÜNYA KRİZDE ŞU AN SADECE TÜRKİYE DEĞİL"

Öteki Görüş isimli YouTube kanalına konuşan gurbetçi kadın, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam yollamayı unutmadı.

İşte gurbetçi kadının o sözleri;