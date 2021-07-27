Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın, işsizlik tartışmalarına dair nokta atışı yorumları izleyenlerin takdirini topladı.

Ahsen TV kameralarına konuşan bir vatandaş, son dönemde yaşanan tartışmalarla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşsizlik tartışmalarıyla ilgili yerinde tespitleriyle dikkat çeken şahıs, söyledikleriyle izleyenlerin takdirini kazandı.

"İŞSİZLİK VAR DİYORLAR, YALAN"

İşsizliğin olmadığını, aksine insanların iş beğenmeyerek bu duruma sürüklendiğini belirten Malatyalı şahıs, "İşsizlik var diyorlar, yalan. Para yok diyorlar, yalan." ifadeleriyle ses getirdi.

"FISTIK GİBİ ÇEKYATI, TELEFONU VAR AMA AÇIM DİYOR"

"Fıstık gibi çekyatı var, fıstık gibi telefonu var ama diyor ben açım diyor." diyen vatandaş, ülke insanının beğenmediği işleri Suriyelilerin yaptığını ve bunun da ekonomiye büyük katkı sağladığını belirtti.

İŞSİZLİK KONUSUNDA SURİYELİLER BAHANE EDİLİYOR

Son olarak Suriyelileri işsizlik konusunda bahane olarak sunanların, mülteciler gelmeden önce de iş beğenmediğini sözlerine ekleyen şahıs, "2011'de geldi adamlar, ondan önce de iş beğenmiyordun. 2007'de kim vardı, çalışmıyordun." dedi.

İşte Malatyalı o vatandaşın dikkat çeken açıklamaları...

Sokak röportajında memleketin halini değerlendiren Malatyalı

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