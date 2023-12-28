Sokak röportajında sinirler gerildi... Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki gündemde DEM Parti ile ittifak arayışı ve Selahattin Demirtaş'a selam göndermesiyle tepkileri üzerine çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'daki şehit cenazesinde karşılaştığı protestoları halka sorduk. Röportaj sırasında sinirler gerildi, küfürler havada uçuştu.

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Türkiye acı bir haftayı geride bırakıyor...

Suriye'nin kuzeyindeki hain PKK terör örgütü saldırısında şehit verdiğimiz 12 vatan evladının acısı hala taze.

Konu da kamuoyunun gündeminde uzun süre unutulacak gibi değil.

Gündem Özgür Özel'e şehit cenazesinde DEM Parti tepkisi

Özellikle DEM Parti ile ittifak arayışı ve Selahattin Demirtaş'a selam göndermesiyle tepkileri üzerine çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'daki şehit cenazesinde karşılaştığı protesto, vatandaş arasında da tartışma konusu oldu.

Ensonhaber olarak yerel seçimler öncesi başladığımızı gündem belirleyen sokak röportajları kapsamında bu konuyu da halka sorduk.

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Sokakta Özgür Özel kavgası

Özel'e gösterilen tepkinin haklı olup olmadığını sorduğumuz vatandaşların çoğu, hem tepkiyi haklı buldu hem de kendi tepkisini dile getirdi.

Özel'i savunanlarla tepki gösterenler arasında ise sert tartışmalar çıktı.

Küfürler havada uçuştu

Sinirlerin gerildiği, küfürlerin havada uçuştuğu röportajda muhabirimiz zor anlar yaşadı.