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    Sokak röportajında Suriyelilere öfke dolu sözler

    Sokak röportajında Suriyelilere öfke dolu sözler

    Sokak röportajında hem okuyup hem çalıştığını söyleyen Suriyeli bir gence tepki gösterenlerin öfke dolu sözleri dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 17:08
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    Son dönemde YouTube kanallarının yaptığı sokak röportajları büyük tartışmalara sahne oluyor.

    Daha çok toplumun sinir uçlarındaki konuların sorulduğu röportajlarda sert sözler, sert eleştiriler birbiri ardına geliyor.

    Türkiye'nin en tartışmalı konularından biri olan mülteciler konusu da sık sık bu röportajlarda işleniyor.

    Suriyeliler için öfke dolu sözler

    Son olarak Medyaali TV'nin yayınladığı video gündem oldu.

    Videonun özellikle Suriyelilere yönelik sert sözler içerek kısımlarının montajlanarak sosyal medya hesaplarında yayınlanan bölümü dikkat çekti.

    Sokak röportajında Suriyelilere öfke dolu sözler VİDEO

    "Ne işin var burada"

    17 yaşında hem okuyup hem de çalıştığını, maruz kaldığı ırkçılık yüzünden okulundan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Suriyeli bir gence, diğerlerinin öfke dolu sözleri ise duyanları şoke etti.

    "Ben de bir insanım." diye haykıran genç karşısında mikfotona konuşanların, "Ne işin var burada", "Yürü git konuşma fazla", "Size o kadar gıcık oluyoruz ki...", "Sustur şunu", "Suriyeliler burada sapıklık yapıyor", "Bizi kullanıyorsunuz bizim paralarımızı yiyorsunuz", "Erkek misiniz, adam mısınız..." sözeleri dikkat çekti.

    Sokak röportajında Suriyelilere öfke dolu sözler #1

    Sokak röportajında Suriyelilere öfke dolu sözler #2

    Sokak röportajında Suriyelilere öfke dolu sözler #3


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