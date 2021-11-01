Sokak röportajlarıyla tanınan İbrahim Ufuk Kaynak: Bu milletin kaderinde dik durmak var

Sokak röportajlarıyla tanınan İbrahim Ufuk Kaynak: Bu milletin kaderinde dik durmak var

Sokak röportajında yaptığı açıklamalarda dikkat çeken İbrahim Ufuk Kaynak, Türkiye'nin gündeminde olan konular ve dış politikaya ilişkin Esra Elönü'ye samimi açıklamalarda bulundu.

Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına bu hafta, sokak röportajıyla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan İbrahim Ufuk Kaynak konuk oldu.

Kaynak, sokak röportajında yaptığı açıklamalar sonrası insanların bam teline dokunduğunu belirterek, 'söylemediklerini söyledim' dedi.

Program devam ederken Esra Elönü, İbrahim Ufuk Kaynak'a, "Vatan sizin için ne demek?" diye sordu.

SÖYLEDİKLERİYLE İZLEYENLERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Kaynak ise soruya, "Benim için aşk demek. İnanır mısınız karşılıksız sevginin en doruğu demek. Bitmeyen bir sevgi demek." yanıtını verdi.

Gündemde olan konulara ilişkin de konuşan Kaynak, söyledikleriyle hem Esra Elönü'nün hem de ekranları başındaki izleyecilerinin takdirini kazandı.

İbrahim Ufuk Kaynak: ABD’nin 28 trilyon dolar borcu var

"KÜRESEL SİSTEMİN SAHİPLERİ"

Kaynak, Türkiye'de ekonomik bir kriz olsa da bunun yeni olmadığını vurgulayarak, 'küresel sistemin sahipleri' olarak tanımladığı noktaya değindi.

Takdir toplayan açıklamalarına devam eden Kaynak, "ABD’nin 28 trilyon dolar borcu var. Geliri 23 trilyon dolar. Ama hiç parasının değeri düşmüyor. Böyle olduğu halde onlara hiçbir şey olmuyor. Bunlar küresel sistemin sahipleri." sözleriyle dünya düzenindeki adaletsizliğin altını çizdi.

"BU MİLLETE DİK DURMAK YAKIŞIR"

"Bu millete dik durmak yakışır" diyen Kaynak, Türkiye'nin son yıllarda teknoloji ve savunma sanayisi alanındaki başarısının görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

"SÖYLEMEDİKLERİNİ SÖYLEDİM"

İzleyenleri söyledikleriyle ekran başına kilitleyen İbrahim Ufuk Kaynak'ın açıklamalarından önemli kesitler şu şekilde:

"İnsanların bam teline dokunmuşum. Demek ki onların da düşündükleri, bildikleri ama belki de bir türlü organize olup söylemediklerini söyledim.

Benim için aşk demek. İnanır mısınız karşılıksız sevginin en doruğu demek. Bitmeyen bir sevgi demek.

ABD’nin 28 trilyon dolar borcu var. Geliri 23 trilyon dolar. Ama hiç parasının değeri düşmüyor. Böyle olduğu halde onlara hiçbir şey olmuyor. Bunlar küresel sistemin sahipleri.

"TÜRKİYE ŞİMDİ KENDİ SİLAHLARINI ÜRETİYOR"

Eskiden bizim başbakanlarımız, ellerinde Genel Kurmay’dan bir liste ile rica minnet Amerikalıların kapısında bekler; izin verirlerse (gerekli askeri malzemeleri) alıp gelirlerdi. Türkiye şimdi kendi silahlarını üretiyor.

ŞÜKÜR KÜLTÜRÜ, ŞİKAYET KÜLTÜRÜ HALİNE GELDİ

Gençlerin içinde bir volkan var. Birileri bu volkanı aldı şikayet kültürü haline getirdi. Şükür kültüründen aldı, şikayet kültürü haline getirdi.





"ADAMLAR KENDİ ÜLKESİNİ SORGULUYOR"

Amerikan uçak gemisi neden Akdeniz’e geliyor, Fransızlar neden uçak gemisini bizim Doğu Akdeniz’e gönderiyor diye sorgulamıyorlar; adamlar kendi ülkesini sorguluyor.

"4 YIL SONRA İNANILMAZ BÜYÜK BİR TEKNOLOJİ DEVİ OLACAĞIZ"

Türkiye 4 yıl sonra inanılmaz büyük bir teknoloji devi olacak. Bu milletin kaderinde dik durmak var. Maliyeti ne olursa olsun. Ben bu milletin köleliği kabul edeceğine ihtimal vermiyorum."