Sokakta şampiyonluk kutlamak yasak mı? Kutlama yapmak isteyenler..

Süper Lig şampiyonu bu akşam belli olacak. Pandemi nedeniyle kutlamalarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı. Peki şampiyonluk kutlamak yasaklandı mı? İşte detaylar..

Futbol taraftarlarının heyecanla beklediği şampiyonluk günü geldi. Süper Lig'de kupayı kaldıracak olan takım bu akşam belli olacak.

Saat 20:30’da oynanacak bu mücadelelerle lig tamamlanmış olacak. Saat 22:15’te 2020-2021 sezonunun galibi ortaya çıkacak.

Taraftarların şampiyonluk kutlamaları ise pandemi gölgesinde kalacak. Sosyal mesafe ve maske tedbirlerinin hiçe sayılmaması adına İçişleri Bakanlığı 'şampiyonluk kutlaması' adlı genelge yayınladı.

Vatandaşlar, şampiyonluk kutlamak yasak mı, sokakta kutlama yapmak yasaklandı mı gibi soruları araştırıyor. Peki şampiyonluk kutlamak serbest mi? İşte yanıtı..

ŞAMPİYONLUK KUTLAMAK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı’ndan şampiyonluk kutlamaları ile ilgili genelge yayınlandı. Buna göre cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.

Kutlamaya katılarak tam kapanma kurallarını ihlal eden kişiler hakkında idari işlem yapılacak. Kısıtlama kurallarını ihlalden para cezası kesilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde kutlama yapmak isteyenlere “Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem valimize düşüyor. O açıdan bu konuda bir tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üç takım da İstanbul'da. Türkiye'de de aynı şekilde olacak. İstanbul, bu konuda bir ilke kararı üretirse hep beraber oturup bir çağrıda bulunursak tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanmanın akabinde yapılabilir. Aynı şekilde ortak bir hareket kabiliyeti olur düşüncesi içerisindeyiz.” diyerek seslenmişti.