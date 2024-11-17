Sokakta yaşayan kimsesizler misafirhane ve otellere yerleştirilecek

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimsesiz vatandaşlarımız açın aldığı kararı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; havaların soğumasıyla birlikte, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik valiliklere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına genelge gönderildi.

ÇALIŞMALAR İVEDİLİKLE HAYATA GEÇİRİLECEK

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelgeye göre, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecek.

Bu kapsamda ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

DESTEK SAĞLANACAK

Söz konusu kişilere gerekli hallerde psikososyal destek de sağlanacak.

MİSAFİRHANELERE VE OTELLERE YERLEŞTİRİLECEKLER

Bununla birlikte öncelikli olarak il ve ilçe sınırlarındaki kamu kurumu misafirhaneleri, yer bulunmaması durumunda ise belirlenen pansiyon ve oteller kimsesizlerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilecek.

Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra söz konusu vatandaşların temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları da giderilecek.