Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
440.921
1.59%
BTXN Coin
6.65
-5.40%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C
    Sol Haber, Akşener'i ısıran köpeğin öldüğünü çirkin bir üslupla yazdı

    Sol Haber, Akşener'i ısıran köpeğin öldüğünü çirkin bir üslupla yazdı

    İyi Parti lideri Meral Akşener'i Yalova programları sırasında köpek ısırdı. Olayın ardından Akşener kuduz aşısı olurken, köpeğin öldüğü öğrenildi. Sol Haber ise, olayı çirkin ifadelerle haberleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2022 - 22:22
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 22:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2023 seçimlerine 10 aylık bir süreç kalırken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Anadolu turu devam ediyor.

    Bu kapsamda Yalova'ya giden Meral Akşener'in konvoyundaki bir araç aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

    Akşener'i köpek ısırdı

    Makam aracından inen Akşener, yaralanan köpeğin veterinere götürülmesi için yanındakilere talimat verdi. Bu sırada kucağına aldığı köpek, Meral Akşener'in elini ısırdı. Yaşanan olay sonrası tedbir olarak kuduz aşısı yaptırılan Akşener, programına devam etti.

    Köpek öldü

    Öte yandan veterinere götürülen köpek ise kurtarılamadı. Akşener, köpeğin öldüğünü haber aldıktan sonra sahibiyle bir araya gelerek, üzüntüsünü iletti.

    Sol Haber'den çirkin üslup

    Sol Haber'in habere attığı başlık ise dikkat çekti.

    "Danışmanı açıkladı: Akşener'i ısıran köpek öldü" başlığını atan Sol Haber, çirkin bir üslup kullanarak haber yayınladı.

    Sol Haber, Akşener i ısıran köpeğin öldüğünü çirkin bir üslupla yazdı #1

    Sol Haber, Akşener i ısıran köpeğin öldüğünü çirkin bir üslupla yazdı #2


    İlginizi Çekebilir

    Marina Ovsyannikova'dan duruşma salonunda protesto
    Dünya

    Marina Ovsyannikova'dan duruşma salonunda protesto

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Trump’ın malikanesinin aranması kararını şahsen onayladım
    Dünya

    Trump’ın malikanesinin aranması kararını şahsen onayladım

    Görüş Bildir