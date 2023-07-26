Solingen kurbanları, Almanya Büyükelçiliği'nde anıldı Solingen kentinde 30 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda yaşamını yitiren 5 Türk, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

DHA

Almanya Solingen'de 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya ve Saime Genç için Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Eğitim Genel Müdürü Ali Murat Başçeri ile olayda iki kızı, iki torununu ve bir yeğenini kaybeden Durmuş Genç, kızı Fadime Öztürk, gelini Türkan Genç, kardeşi Niyazi Genç ve torunları Özlem ile Lara Genç katıldı.

"Nefret ve şiddete karşı omuz omuza durmalıyız"

Almanya'nın Ankara Büyükelçi Jürgen Schulz, törende yaptığı konuşmada, 30 yıl önce yaşanan saldırının insanlığa ve barış içinde bir arada yaşamaya yapılmış bir saldırı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bu olay, Alman tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Aynı zamanda Türkiye-Almanya ilişkileri açısından da bir dönüm noktasıydı. Her şeyden önce ailelerin yaşamlarında çok önemli bir dönüm noktasıydı. Bu nedenle biz burada bugün bu vesileyle hayatlarını kaybeden 5 insanı anmak istiyoruz. Bu acımasız saldırı unutulmayacak. Genç ailesiyle birlikte burada, elçiliğin bahçesinde bir anma mekanı oluşturmayı karar verdik. Bugün anıt olarak bir ağaç dikmek istiyoruz. Bu ağaçla birlikte sevgili Mevlüde Genç'in bir sözünü de bu ağacın yakınında bir tabelanın üstüne kalıcı bir şekilde koymak istiyoruz. 'Sevgi yaşatır, nefret öldürür' demişti. Ağaç, bu sözleri simgeleyen bir unsur olacak. Kurbanlara karşı, ailelerine karşı ve toplumlarımıza karşı da sorumluluk taşıyoruz. Çünkü nefret ve şiddete karşı, faillere karşı omuz omuza durmalıyız. Bu sorumluluğu almalıyız ki toplum içindeki hoşgörüyü koruyalım ve sürdürelim.

"Irkçılığa karşı iş birliğimizi güçlendirmeliyiz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya da saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşını sevgiyle andıklarını belirtti.

Saldırıda ölen Gürsün ve Hatice Genç’in geçen yıl yaşamını yitiren annesi Mevlüde Genç’i de anan Sarıkaya şunları kaydetti:

Hayatlarının baharında aramızdan ayrılan kardeşlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Geçen yıl vefat eden Mevlüde Genç başta olmak üzere Genç ailesi, yaşadıkları tarifsiz acıya rağmen Almanya'daki Türk toplumu ve Almanya'daki komşularına sevgiyi ve beraberliği hep tavsiye ettiler. Bu yaşanan facia; iki ülkeyi, iki toplumu, Türkleri ve Almanları birbirine daha sıkı bağlamış, empati yapmalarını sağlamış, birbirlerini daha iyi anlamalarına sebep olmuştur.

"Irkçı saldırıların arttığını gözlemliyoruz"

Ancak son yıllardan Almanya'da ırkçılığın ve İslam düşmanlığının artmasına şahit olduklarını kaydeden Sarıkaya şöyle devam etti:

Almanya'nın farklı yerlerinde camilerimize, Türk toplumuna, Yahudi toplumuna ve havralara karşı ırkçı saldırıların arttığını gözlemliyoruz. Antisemitizm, yabancı düşmanlığı bizleri hem üzüyor hem de daha çok tedbir almamız gerektiği konusunda uyarıyor. Bu konuda iş birliğimizi güçlendirmemiz ve arttırmamız gerekiyor.

Ardından olayda hayatını kaybeden Genç ailesi anısına büyükelçiliğin bahçesine ağaç dikildi.