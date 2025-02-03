Solingen'de 4 Türk'ün öldüğü kundaklama davasında katil suçunu itiraf etti

AA

Almanya'nın Solingen kentinde 2024 yılının Mart ayında kundaklanan ve Türk kökenli kişilerin yaşamını yitirdiği kundaklama olayının zanlısı Daniel S., suçunu itiraf etti.

Irkçı saldırıda aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 9 kişi de yaralanmıştı.

Wuppertal Savcılığınca yapılan açıklamada, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilmişti.

Bu saldırı Solingen'deki ilk ırkçı saldırı değil.

29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya’da ırkçı nazi örgütü tarafından kundaklanan evde aynı aileden 3’ü çocuk 5 Türk öldürülmüştü.

31 YIL SONRA YİNE AYNI YERDE TÜRKLERİN YAŞADIĞI EV ATEŞE VERİLMİŞTİ

Aynı şehirde 31 yıl sonra yine kundaklama sonucunda 4 Türk'ün hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen davada yargılanan 40 yaşındaki Daniel söz konusu binayı kundakladığını itiraf etti.



Daniel S, binayı daha önce de kundaklama girişimlerinde bulunduğunu da kabul etti.

KUNDAKLAMADAN ÖNCE UYUŞTURUCU ALMIŞ

Daniel S, Solingen'de Mart 2024'te kundaklanan binada biri bebek, biri 3 yaşında çocuk olmak üzere Türk asıllı 4 Bulgaristan vatandaşının ölümünden ve 3 kişinin de ağır yaralanmasından sorumlu tutuluyordu.



IRKÇI SAİKLERLE YAPILMADI DENMİŞTİ AMA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Wuppertal Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, savunma avukatı, 21 Ocak'ta yargılanmaya başlanan Daniel S'nin, Solingen'deki kundaklama olayından önce uyuşturucu kullandığını ifade etti.

Daniel S'nin 2020 yılına kadar kundakladığı binanın arkasındaki dairede yaşadığı ve ev sahibiyle anlaşmazlık içinde olduğu kaydedildi.



Yapılan incelemede kundaklanan binanın bodrum katında kundaklamada kullanıldığı düşünülen yanıcı ve yabancı maddeler bulunmuştu.

Bilirkişi raporuna göre, 2024 yılında 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece meydana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı.



'IRKÇI SAİKLERLE YAPILMADI' DENMİŞTİ

Yangın "baca etkisi" ile 5 dakika içinde çatıya sıçradı.



Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldı.



Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını ifade etmişti.



