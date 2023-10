SOLOTÜRK Ankara semalarında! Anıtkabir üzerinde özel uçuş SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak Anıtkabir üzerinde bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türkiye, Cumhuriyet'inin 100. yılını kutluyor...

100. yıl kapsamında yurt içinde ve yurt dışında yapılan gösteriler ise devam ediyor.

Bu gösteriler kapsamında da SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında bir uçuş gerçekleştirdi.

Gösteri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e akın eden binlerce vatandaşın nefesini kesti.

"Atatürk'ün emanetine sahip çıksınlar"

Her milli bayramda Anıtkabir’e geldiğini dile getiren Mehmet Turalı, “Biz her zaman, ömrümüzün sonuna kadar Atatürk’ün izinde gideceğiz. Her bayramda buraya gelirim. Cumhuriyet nice 100 yılı daha yaşayacak. Gençlere mesajım, Atatürk’ün onlara verdiği emanete sahip çıksınlar” dedi.

"Cumhuriyet ayakta ve ayakta kalmaya devam edecek"

Cumhuriyetin 100. yılını Anıtkabir’de kutlamak için İstanbul’dan geldiğini belirten Damla Toptaş, “Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul’dan geliyorum. Özellikle bu tarihi seçtim. Çok değerli bir hazine. 100 yıldır Cumhuriyet ayakta ve ayakta kalmaya devam edecek. Her zaman cumhuriyetin bize getirmiş olduğu yenilikleri, güzellikleri takip edeceğiz. Her zaman buradayız, hep burada olacağız.

Bir yüzyıl sonra daha da olabilseydi keşke yine burada olurduk. İnanılmaz bir kalabalık var. Gittikçe de daha fazla kalabalık oluyor. Biz çok erken saatlerden beri buradayız. Bu ilgiyi görmek gerçekten çok gurur verici. İnsan kendisini çok güvende hissediyor. Çok güzel bir milletiz” ifadelerini kullandı.

"Aşırı kalabalıktı, Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz"

Anıtkabir’i çok fazla kişinin ziyaret ettiğini aktaran Ada İnan, “Atatürk Cumhuriyeti bizlere emanet etti. O yüzden çok gururluyum ve mutluyum. Herkesin 29 Ekimi'ni kutlarım. Aşırı kalabalıktı. Bu aslında çok güzel bir şey. Çünkü her ne kadar fazla kişi gelirse o kadar iyi. Cumhuriyete sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

